Asti: Letta, ‘città campione di export, con Crivelli ancora più forte’

Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Asti città aperta, che sia in grado di accogliere e di avere capacità di internazionalizzazione. Il sindaco Crivelli per me vuole dire soprattutto questo: una città in grado di rendere tutti protagonisti”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale per il candidato sindaco di Asti, Paolo Crivelli.

“Questo territorio può rilanciarsi se rende ancora più forte la sua caratteristica, quella di essere un campione di export, campione di internazionalizzazione. Qui ci sono marchi che hanno una forza e una potenza se l’Europa continua a proteggerli”, anche dal punti di vista dei costi per l’energia. “Il decreto del governo va nella strada giusta”.