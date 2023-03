Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La scomparsa di Bruno Astorre lascia tutti noi colleghi sgomenti e senza parole. Preghiamo per quest’uomo buono e onesto che ha servito per tutta la vita la sua autentica passione politica. Riposi in pace”. Così Pier Ferdinando Casini su twitter.