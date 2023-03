Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Ciao Bruno, amico mio. Mi mancherai con le tue battute, il tuo sorriso, la tua concretezza. Non ci saranno più le nostre serate alle fraschette a scherzare e parlare di politica a cui tenevi tanto, orgoglioso della tua terra. Quando viene a mancare una persona come te non c’è una ragione che ci possa consolare. Riposa in pace”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.