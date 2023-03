Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Ciao Bruno, in questi anni di lavoro comune in Senato ci hai contagiato con la passione per la politica, con il tuo sorriso e coinvolto con la tua ironia disarmante. Un grandissimo dolore perderti. Alla tua famiglia la vicinanza di tutti noi”. Lo scrive la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando.