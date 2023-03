Marzo 3, 2023

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Carissimo Bruno, sono sconvolto e addolorato. Ricordo una ad una le tante battaglie fatte insieme in questi anni in Senato. Mi stringo a te, caro amico, alla tua militanza, alla tua passione politica. Ricordo le nostre discussioni e i tuoi interventi, in un’assemblea o davanti ad un caffè. Abbraccio te, la tua famiglia, la tua e la nostra comunità politica”. Così il senatore del Pd, Francesco Verducci, su Fb.