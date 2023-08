Atletica: Abodi applaude Tamberi, ‘fantastico capitano azzurro e grandissimo esempio’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – “Altissimo, ancora una volta più in alto di tutti… Purissimo, come il tuo talento, comunque coltivato, preservato e allenato… Semplicemente Tamberi, fantastico capitano azzurro!! Grazie per la serietà con la quale costruisci le tue meravigliose vittorie e l’allegria con la quale le festeggi! Avanti, grandissimo esempio!”. Così, su X, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi applaude Gianmarco Tamberi dopo l’oro mondiale conquistato a Budapest nel salto in alto.