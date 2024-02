Atletica: Abodi, ‘predisposta proposta norma per regolamentare grandi eventi con risorse governo’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Sul tema Mondiali di Atletica 2027, a chi mi chiede di replicare alle dichiarazioni odierne rispondo con educazione attraverso il comunicato che ho scritto ieri. D’altro canto, stiamo ancora lavorando per gli Europei di giugno, attraverso Sport e Salute, per garantire un evento di qualità e un risultato economico con limitate perdite. Se ci fosse stato un atteggiamento più rispettoso delle procedure, dei tempi e dei problemi che sta affrontando il Governo nell’interesse generale, forse avremmo avuto qualche possibilità in più per competere con Pechino che, peraltro, aveva un budget superiore a Roma del 40%”. Replica così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi dopo il ritiro della candidatura per ospitare a Roma i mondiali di atletica del 2027 e le relative polemiche che ne sono seguite.

“Avrei voluto anche io tornare allo Stadio Olimpico di Roma per i Mondiali, come feci nel 1987, ma con le pretese e i linguaggi inadeguati non si va da nessuna parte. Ho finito di predisporre una proposta di norma per regolamentare le candidature ai grandi eventi internazionali per i quali si chiedono risorse finanziarie al Governo. Questa esperienza deve servire per le prossime opportunità, perché vogliamo in Italia i grandi avvenimenti sportivi per tutto quello che possono dare, ma lo si discuta prima e secondo un protocollo che valga per tutti. Chi non ha bisogno di risorse pubbliche sarà libero di fare, nel rispetto delle leggi, quello che ritiene più opportuno”, ha concluso Abodi.