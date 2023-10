Atletica: Antonella Palmisano sceglie il marito Lorenzo Dessi come nuovo allenatore

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – Antonella Palmisano ha scelto: il suo nuovo allenatore sarà Lorenzo Dessi. Trentaquattro anni, ex marciatore azzurro e tecnico delle Fiamme Gialle, dal 2018 è sposato con la campionessa olimpica della 20 km e nelle ultime stagioni ha seguito la crescita di alcuni interessanti prospetti giovanili azzurri. L’annuncio di oggi segue quello della scorsa settimana, quando Palmisano aveva ufficializzato la separazione dal suo storico tecnico Patrizio Parcesepe. “Sono lieta ed emozionata di annunciare come mia nuova guida tecnica Lorenzo Dessi – le parole dell’azzurra – Dopo un’attenta e approfondita analisi, e con l’aiuto e il pieno sostegno del mio Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e della Federazione che ringrazio per essermi stati vicini in questo periodo, reputo questa scelta la migliore possibile”.

“Ritengo Lorenzo, mio marito, un tecnico giovane ma sicuramente preparato, come dimostrano i risultati ottenuti, in ambito nazionale e internazionale, a livello giovanile. Per lui, senza dubbio, è una grande sfida professionale che ha deciso di raccogliere coraggiosamente, e per questo lo ringrazio, ma allo stesso tempo un’importante opportunità di crescita”.

“Per me, invece, rappresenta la garanzia di stabilità e continuità tecnica, avendo lui piena conoscenza di tutta la mia storia atletica e dell’approccio metodologico fin qui seguito, e la garanzia dal punto di vista personale, di avere quella serenità e tranquillità necessarie per affrontare la nuova stagione. Insieme, sono convinta, metteremo in campo ogni nostra energia per regalare, ancora una volta, a tutta l’Atletica e agli sportivi italiani momenti di gioia da condividere insieme”.