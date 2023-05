Atletica: Ceccarelli, ‘al Golden Gala i miei 100 metri da brividi’

Maggio 15, 2023

Firenze, 15 mag. – (Adnkronos) – “Coraggioso è il termine giusto! Il livello degli avversari è astronomico, trovarmi al fianco di questi personaggi è un motivo d’orgoglio”. Non ha paura di nulla, Samuele Ceccarelli. L’uomo delle sorprese (vittorie agli Assoluti indoor di Ancona e agli Europei indoor di Istanbul) non ha nessun timore, soltanto il giusto e doveroso rispetto. Per tutti. Per il campione olimpico Marcell Jacobs, per il campione del mondo Fred Kerley, per il bronzo mondiale Trayvon Bromell, le star dei 100 metri al Golden Gala Pietro Mennea del 2 giugno a Firenze. Protagonista della conferenza stampa di presentazione delle ‘entry list’ a Palazzo Vecchio, il campione europeo indoor si dice pronto alla sfida.

“Credo di aver meritato questa possibilità – sottolinea lo sprinter dell’Atletica Firenze Marathon – è la conseguenza di un percorso che ho appena iniziato e che voglio proseguire per tanto tempo. Sarà un modo per confrontarmi con me stesso e con avversari di altissimo livello. Sfrutterò l’occasione per ‘capire’ l’atletica. E magari per provare a dire la mia. La mia vita è un po’ cambiata, e anche se vivo come se non fosse successo nulla, il semplice fatto di partecipare al Golden Gala significa che qualcosa è accaduto”. È il meeting director Marco Sicari a completare la lista dei velocisti in gara al Ridolfi, per quella che definisce “una sfida epica, che sta avendo grande risonanza a livello internazionale”: il keniano Ferdinand Omanyala, leader mondiale stagionale con il 9.84 di sabato scorso, il sudafricano Akani Simbine, quarto ai Giochi di Tokyo, il giamaicano oro mondiale di Daegu 2011 Yohan Blake, il cingalese Yupun Abeykoon. “Ho avuto un brivido lungo la schiena quando ho sentito pronunciare il nome di Blake – ammette il ‘Cecca’ – sono nomi ‘pesanti’, ma mi stimolano ancora di più”.

Orgoglioso l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione: “Firenze è considerata, dopo Roma, la seconda casa dell’atletica in Italia – dichiara – Abbiamo un impianto, il Ridolfi, che nel 2023 festeggia i suoi primi 20 anni: non c’era modo migliore di celebrare questo importante traguardo che ospitando il Golden Gala. Sono sicuro che avremo uno stadio strapieno: portiamo a Firenze il top mondiale dell’atletica leggera. Ringrazio per questo la Fidal. E ringrazio la Regione Toscana per il supporto”. “Tanti atleti, come Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri e Samuele Ceccarelli, sono sbocciati a Firenze – ricorda l’assessore – l’amministrazione è convinta che sostenere le società sportive di base con il miglioramento costante degli impianti pubblici sia fondamentale. Per questo motivo, in questi anni, abbiamo riqualificato tutte le piste di atletica della nostra città e a giugno, proprio in concomitanza con il Golden Gala, partiranno i lavori per la nuova pista di Sorgane e il nuovo pistino indoor al Ridolfi. Vogliamo aggiornare le nostre strutture rendendole più efficienti sia per lo sport di base che per gli atleti che devono ottenere grandi prestazioni”.

A sottolineare quanto sia imperdibile lo show di Firenze è il presidente Fidal Stefano Mei: “Quella di due anni fa fu una situazione emergenziale, in pieno periodo Covid, con pochi appassionati che poterono assistere al Golden Gala al Ridolfi. Quest’anno invece ci sarà lo stadio pieno e avremo gare importanti, pienissime di campioni. Siamo felici per questo momento straordinario della nostra atletica: i ragazzi ci hanno regalato due anni da sogno, senza soluzione di continuità, e posso dire di essere molto orgoglioso degli azzurri. Negli ultimi eventi internazionali abbiamo raggiunto i primi posti delle classifiche a punti: in questo Golden Gala, il 2 giugno, possiamo schierare atleti che ambiscono alla vittoria, e non è affatto scontato, perché nella storia non è sempre stato così”. Al tavolo anche il presidente CONI Toscana Simone Cardullo, che ha portato i saluti del presidente Giovanni Malagò: “Questa è una regione ricca di attività e il Golden Gala ci riporta al periodo glorioso del meeting di Firenze che negli anni Settanta e Ottanta ha visto gareggiare tanti campioni nella nostra città. Sono sicuro che Firenze saprà rispondere in massa”.

“La vendita dei biglietti sta andando molto bene – sottolinea il meeting director Marco Sicari – le due tribune sono esaurite da tempo e sono rimaste soltanto alcune centinaia di tagliandi per le due curve. Nel dettaglio, avremo 7 campioni in carica di Tokyo in gare individuali e 7 campioni mondiali di Eugene in gare individuali. Quattro di questi fenomeni hanno fatto il bis, Kipyegon, Cheptegei, Mihambo, Moon. È un livello straordinario e ne siamo fieri. È doveroso ringraziare tutti i partner del Golden Gala e possiamo ufficialmente annunciare che sarà con noi Frecciarossa come Official Train”.