Atletica: Cinque Mulini, Crippa secondo dietro al keniano Gideon Rono

Gennaio 15, 2023

San Vittore Olona, 15 gen. -(Adnkronos) – C’è di nuovo un azzurro sul podio della Cinque Mulini. Applausi per il secondo posto di Yeman Crippa nel leggendario cross di San Vittore Olona (Milano), edizione numero 91, dietro soltanto al keniano Gideon Rono che allunga nell’ultimo dei cinque giri. Ma il campione europeo dei 10.000 riesce a lottare per il successo, mancato di appena sei secondi, e riporta l’Italia nei primi tre al maschile come non accadeva da diciotto anni, da quando Stefano Baldini nel 2005 arrivò terzo. Esulta il pubblico presente, in tribuna e sul suggestivo percorso che attraversa il mulino Meraviglia, anche se l’ultimo trionfo azzurro resta quello di Alberto Cova datato 1986.

Un’altra gara convincente per il trentino delle Fiamme Oro dopo essere stato secondo alla BOclassic di San Silvestro, sulle strade di Bolzano, e terzo nell’altra grande classica della campestre, il Campaccio nel giorno dell’Epifania a San Giorgio su Legnano. Era questo il suo ultimo impegno agonistico prima dell’atteso debutto in maratona, il 2 aprile a Milano. Nella tappa del massimo circuito mondiale della specialità, il World Athletics Cross Country Tour Gold, staccati gli avversari sui 10,2 km con il tunisino Mohamed Jhinaoui terzo, mentre si comporta bene Nekagenet Crippa (Esercito) che finisce quinto. Stesso piazzamento al femminile per Giovanna Selva (Carabinieri), la migliore delle italiane nella gara di 6,2 km che vede la doppietta keniana con il successo di Beatrice Chebet, argento nei 5000 ai Mondiali, davanti a Lucy Mawia e alla burundese Francine Niyomukunzi.

“Quando sono partito ci ho creduto – le parole di Yeman Crippa – e poi ho capito di avere un avversario tosto, ma ho dato tutto me stesso. Sono contento di come ho corso, anche se non ce l’ho fatta per poco e c’è un pizzico di delusione, però qui un atleta era più forte di me. Ora mi concentro sulla maratona e dopo il raduno in Portogallo andrò ad allenarmi in Kenya per sei settimane, dalla fine di gennaio a marzo inoltrato”.