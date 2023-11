Atletica: cross della Valsugana, vittorie per Medolago e Bortoli

Novembre 5, 2023

Levico Terme, 5 nov. -(Adnkronos) – Conferma per Samuel Medolago (Atletica Valle Brembana) e acuto al femminile per Elisa Bortoli (Esercito) nella dodicesima edizione del Cross della Valsugana – Memorial Mauro Andreatta che ha inaugurato la stagione della corsa campestre sul consueto tracciato di Levico Terme (Trento). Il bergamasco già vincitore dodici mesi fa ha trovato lo spunto per cogliere un nuovo successo nella prova allestita dal Gs Valsugana Trentino superando sul filo di lana al termine dei 10 km previsti il valdostano Lorenzo Brunier (Gp Parco Alpi Apuane), battezzato dal cronometro dall’identico tempo di 31:59, mentre sul terzo gradino del podio si è affacciato l’altro bergamasco Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre, 32:12). A seguire, sul tracciato disegnato all’interno del parco Segantini e con il fondo reso pesante dalle ingenti piogge della nottata, quarto posto per Francesco Alliegro (Atl. Libertas Unicusano Livorno, 32:31) che ha preceduto Emanuel Daniel Ghergut (Toscana Atletica Jolly, 33:11) e Matteo Bardea (Atletica Valle Brembana, 33:12), primo under 23 di giornata.

In campo femminile nei 7 chilometri è stata la veneta Elisa Bortoli (Esercito) a sferrare la zampata decisiva. L’agordina ha tagliato il traguardo in 25:24 vantando un margine di 16 secondi nei confronti della molisana Letizia Di Lisa (Gs Virtus Campobasso, 25:40) e di quasi mezzo minuto sull’altra bellunese Gaia Colli (Carabinieri, 25:51), vincitrice nella passata edizione. Ai piedi del podio quarto posizione per la promessa Agnese Carcano (Atletica Verona Pindemonte, 26:19) davanti a Michela Moretton (Atletica Ponzano, 26:48).

La sfida sul cross corto (distanza di 3 chilometri) in chiusura di programma ha registrato i successi della trevigiana Nikol Marsura (Atl-Etica San Vendemmiano, 11:08) e dello junior Amritpal Singh (Atl. Vallecamonica, 9:55). In una soleggiata domenica allestita nel ricordo di Mauro Andreatta, storico fondatore e presidente del Gs Valsugana venuto a mancare poco più di un anno fa, le prove juniores hanno premiato il bergamasco Stefano Benzoni (Atletica Valle Brembana) nei 6 chilometri con 19:13 e la bellunese Chiara Pedol (Atletica Dolomiti Belluno, 17:30 sui 4,6 km) mentre tra gli allievi a brindare sono stati Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana, 19:51) e la trentina tricolore di corsa in montagna Licia Ferrari (Sa Valchiese, 17:15). Da Levico Terme è così partita la corsa verso gli Eurocross di Bruxelles del 10 dicembre: il cammino ora prosegue con il Cross Valmusone di domenica prossima a Osimo.