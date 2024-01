Atletica: esordio stagionale a Stoccolma nel lungo per Furlani

Gennaio 22, 2024

Stoccolma, 22 gen. -(Adnkronos) – Mattia Furlani comincerà da Stoccolma la propria stagione 2024: l’appuntamento è per sabato 3 febbraio nella capitale svedese al Folksam Grand Prix, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour, prima uscita per il giovane saltatore in lungo che punta a continuare la propria crescita dopo un 2023 di fuoco. L’azzurro delle Fiamme Oro torna subito a misurarsi con gli avversari internazionali: tra gli atleti già annunciati è prevista la presenza dello svedese Thobias Montler, l’argento mondiale indoor in carica, forte di un personale di 8,38. Per Furlani sarà una tappa di avvicinamento al primo evento prestigioso che incontrerà quest’anno sul proprio cammino, i Mondiali indoor di Glasgow, in programma dal 1° al 3 marzo. Il primo di tanti: Europei a Roma, Olimpiadi a Parigi, Mondiali U20 a Lima, tutti eventi nei quali potrà far leva sulla propria freschezza e sulla voglia di affermarsi a livello globale.

Il 18enne allenato da mamma Khaty Seck ha fatto base a Formia per un paio di settimane prima di rientrare a Rieti e continuare a prepararsi per la stagione invernale, che lo vedrà anche protagonista agli Assoluti indoor di Ancona: il salto in lungo maschile è in calendario per sabato 17 febbraio. Rinviata l’ipotesi di una prova di velocità sui 60 metri, l’esordio sarà direttamente nel lungo, specialità che gli ha già regalato soddisfazioni enormi, dal doppio oro europeo giovanile a Gerusalemme (U20 nel 2023, U18 nel 2022), al primato personale di 8,24 a Hengelo, senza dimenticare l’8,44 ventoso di Savona e il titolo di ‘Rising star’ del continente assegnato da European Athletics.