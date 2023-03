Atletica: Europei indoor, Battocletti quarta nei 3000 metri

Marzo 3, 2023

Istanbul, 3 mar. – (Adnkronos) – Nadia Battocletti chiude al 4° posto la finale dei 3000 metri ai campionati europei indoor di Istanbul. A metà gara va in fuga un terzetto con la locomotiva Kostanze Klosterhalfen, che imprime un ritmo sostenuto, la connazionale tedesca Hanna Klein e la britannica Melissa Courtney-Bryant. L’azzurra viaggia nelle prime posizioni del gruppo trainato dall’olandese Maureen Koster (sesta al traguardo in 8:47.17) e poi si lancia all’inseguimento, per chiudere in un comunque notevole 8:44.96 al quarto posto, davanti anche alla britannica Hannah Nuttall (8:46.30). Davanti si materializza la sorpresa: doppietta Germania ma Klein (8:35.78) riesce a beffare Klosterhalfen (8:36.50) nell’ultimo giro, bronzo Courtney-Bryant (8:41.19) con la trentina a quasi quattro secondi dal podio (e non lontana dal suo record italiano di 8:41.72) mentre Ludovica Cavalli si piazza nona in 8:53.97.