Atletica: Europei indoor, domani gli azzurri partono per Istanbul

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – Martedì è il giorno della partenza per gran parte della spedizione azzurra (che in totale conta 49 atleti, 25 uomini e 24 donne) verso i Campionati Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo). Nel pomeriggio il team italiano raggiungerà la città turca, dove da giovedì andrà in scena la rassegna continentale al coperto, edizione n. 37, segnata, in questa occasione, dalla solidarietà e dalla vicinanza nei confronti del popolo turco duramente colpito dal sisma che ha devastato il confine con la Siria. Lo sport per ripartire.

Già da mercoledì mattina la Nazionale avrà la possibilità di testare la pista e le pedane dell’Atakoy Arena e l’adiacente area di riscaldamento della Sinan Erdem Sports Hall. In serata, sarà il momento della riunione di squadra, per rafforzare lo spirito di gruppo e dare il benvenuto ai nuovi arrivati in azzurro. Quindi, nella mattinata di giovedì, per i velocisti si terrà il classico allenamento con gli starter ufficiali. E poche ore dopo, dalle 17 italiane di giovedì (le 19 in Turchia) sarà già tempo di Euroindoor con la prima sessione che vedrà impegnati sedici azzurri: i primi a scendere in pista saranno gli ottocentisti Simone Barontini e Catalin Tecuceanu, in contemporanea con il bronzo mondiale dell’alto Elena Vallortigara. Per vedere in pista il campione olimpico Marcell Jacobs bisognerà attendere la giornata di sabato, con tre turni in meno di dodici ore: batterie dalle 7.20 italiane, semifinali dalle 16.45, finale alle 18.55.