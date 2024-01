Atletica: Europei Roma 2024, 500.000 euro di bonus agli atleti

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – Un montepremi di 500mila euro, dieci risultati top da ricompensare con un bonus di 50mila euro ciascuno agli Europei di Roma 2024. European Athletics, il massimo organo continentale dell’atletica leggera, ha ufficializzato i dettagli del nuovo progetto che mira a sottolineare il valore di particolari performance realizzate nel corso della rassegna continentale in programma allo stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico dal 7 al 12 giugno. È una decisione senza precedenti per i Campionati Europei, nati novant’anni fa con la prima edizione di Torino 1934: il bonus sarà destinato agli atleti che otterranno il punteggio più alto sulla base delle tabelle World Athletics nelle dieci aree individuate (cinque al femminile, cinque al maschile), ognuna delle quali raduna una serie di eventi, come indicato di seguito.

Donne: A) Sprint e ostacoli (100, 200, 400, 100 ostacoli, 400 ostacoli); B) Mezzofondo e fondo (800, 1500, 5000, 10.000, 3000 siepi); C) Lanci (peso, disco, martello, giavellotto); D) Salti (alto, asta, lungo, triplo); E) Strada, prove multiple, staffette (mezza maratona, marcia 20 km, eptathlon). Uomini: F) Sprint e ostacoli (100, 200, 400, 110 ostacoli, 400 ostacoli); G) Mezzofondo e fondo (800, 1500, 5000, 10.000, 3000 siepi); H) Lanci (peso, disco, martello, giavellotto); I) Salti (alto, asta, lungo, triplo); J) Strada, prove multiple, staffette (mezza maratona, marcia 20km, decathlon). “È uno storico passo in avanti – ha commentato il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov – Per garantire che il nostro sport rimanga sano e di alto profilo anche in futuro, dobbiamo essere innovativi, in particolare con il nostro evento di punta, i Campionati Europei. Vogliamo che i principali atleti europei offrano le loro migliori prestazioni e crediamo che questi bonus possano aiutare a raggiungere l’obiettivo”.