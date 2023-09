Atletica: Europei Roma 2024, bambini gratis allo stadio e già mille candidature per i volontari

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Con l’inizio di settembre partono le nuove promozioni per i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno del 2024 allo Stadio Olimpico. La Fondazione EuroRoma 2024, che organizza l’evento, ha annunciato oggi che i bambini fino a 6 anni di età potranno entrare gratis allo stadio.

Inoltre, a meno di un mese dall’apertura delle candidature, sono già arrivate circa mille richieste per il progetto Roma 2024 Volunteers, che vedrà tanti giovani protagonisti nelle diverse aree funzionali legate all’organizzazione dell’evento.

Con l’obiettivo di accogliere un maggior numero di appassionati di atletica e di famiglie allo stadio, la Fondazione EuroRoma 2024 ha attivato anche ulteriori promozioni per la vendita dei biglietti e degli abbonamenti. Da oggi sono disponibili gli abbonamenti per tre giornate (Starting Weekend ed Ending Days) e chi comprerà almeno tre biglietti per le sessioni serali o tre abbonamenti otterrà uno sconto del 10% su tutti i titoli d’accesso acquistati.