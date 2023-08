Atletica: Europei Under 20, argento nella 10 km di marcia per Giulia Gabriele

Agosto 9, 2023

Gerusalemme, 9 ago. -(Adnkronos) – All’indomani dell’oro di Mattia Furlani nel salto in lungo arriva la seconda medaglia per la squadra italiana agli Europei Under 20 di Gerusalemme. È l’argento di Giulia Gabriele nei 10 km di marcia su pista. La 17enne romana chiude con il tempo di 46’57” dietro alla spagnola Sofia Santacreu, oro in 46′. Fino all’ultimo rettilineo anche la livornese Giada Traina lotta per una medaglia: alla fine è quarta al traguardo in 47’17” superata nei metri conclusivi dalla francese Ana Delahaie che agguanta il bronzo con 47’12”.