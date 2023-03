Atletica: festa del cross, Battocletti, Aouani, Zoghlami e Cavalli attesi a Gubbio

Marzo 9, 2023

Gubbio, 9 mar. – (Adnkronos) – Non mancheranno i quattro campioni in carica della passata edizione: Nadia Battocletti, Iliass Aouani, Ala Zoghlami e Ludovica Cavalli. Sabato e domenica la Festa del Cross di Gubbio (Perugia), nello scenario del parco del Teatro Romano, è pronta ad accogliere l’entusiasmo di circa 2500 atleti, tra cui alcuni dei big azzurri, alla ricerca dei titoli italiani. Si gareggia anche per i Campionati di Società (aperti agli atleti stranieri), per i titoli a staffetta assoluti e master, e per i titoli U16 contesi dalle rappresentative regionali. È prevista diretta tv su RaiSport domenica dalle 10.50 alle 12.15. Le altre gare della domenica saranno trasmesse in diretta streaming su atletica.tv dalle 9.

Le ultime due edizioni della Festa del Cross nella prova ‘lunga’ di 10 km le ha vinte Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), purtroppo assente agli Europei di Venaria Reale dello scorso dicembre a causa del Covid, dopo aver condotto una promettente stagione invernale nelle tappe internazionali della campestre. L’azzurro della maratona vuole completare il tris consecutivo dopo Campi Bisenzio e Trieste, e per farlo deve soprattutto respingere gli assalti del bronzo europeo delle siepi Osama Zoghlami (Aeronautica) che ha fatto parte della squadra italiana d’argento a Piemonte 2022.

Da quel team, salito sul podio nell’evento casalingo, arriva anche Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre). Tra i primi dieci nella precedente edizione si sono classificati anche i vari Luca Alfieri, recente bronzo a squadre in Coppa Europa per club con la Casone Noceto insieme a Badr Jaafari, e poi Marco Salami (Caivano Runners), l’U23 Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Omar Bouamer (Parco Alpi Apuane), Abderrazzak Gasmi (Toscana Atl. Jolly). Da seguire anche i 2000 Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona) ed Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano Mico), il maratoneta azzurro di Monaco René Cuneaz (Cus Pro Patria Milano), Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre), l’under 23 Elia Mattio (Podistica Valle Varaita) già campione juniores un anno fa.

Come per gli uomini, anche tra le donne c’è una regina delle ultime due edizioni: chi, se non Nadia Battocletti? L’azzurra, di rientro dagli Euroindoor di Istanbul (quarta nei 3000), affronta l’ultimo impegno del periodo invernale sui prati di Gubbio dove trionfò già da allieva nel 2017 e da junior nel 2018. Proprio al termine di quella stagione sarebbe iniziato il suo dominio europeo, a Tilburg, con la prima delle quattro medaglie d’oro consecutive agli EuroCross nelle categorie giovanili. La trentina delle Fiamme Azzurre è la favorita n.1 per il titolo ma attenzione anche ad Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) e a Giovanna Selva (Carabinieri) che con lei hanno conquistato l’argento U23 a squadre a Piemonte 2022 e l’oro un anno prima a Dublino, nei team che includevano anche Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), tra le più quotate per la maglia tricolore under 23.

Cercano buoni piazzamenti anche le azzurre della squadra assoluta di Venaria Reale Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano), Gaia Colli (Carabinieri), Federica Zanne (Esercito), Gorette Subano (Cus Pro Patria Milano). Si è messa in evidenza Valentina Gemetto (Dk Runners Milano), non manca l’esperienza a Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), Joyce Mattagliano (Esercito), Giulia Aprile (Esercito), è finita quarta l’anno scorso Ilaria Spighi (Orecchiella Garfagnana), può giocarsi carte tra le U23 Ilaria Bruno (Atl. Brugnera Friulintagli).

In gara nel ‘corto’ da 3 km i due campioni in carica Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Ludovica Cavalli (Aeronautica). Zoghlami, siepista d’estate, è andato a segno a Campi Bisenzio e Trieste. In Umbria potrebbe confrontarsi con l’azzurro di Istanbul dei 3000 Mattia Padovani (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e con altri buoni specialisti come Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana), Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese), Ossama El Kabbouri (Battaglio Cus Torino) e con la schiera degli under 23 tra cui si possono citare soprattutto Masresha Costa (Atl. Brugnera Friulintagli), Zouhir Sahran (Milone Siracusa), Pietro Pellegrini (Atl. Firenze Marathon), Marco Ranucci (Studentesca Milardi), Thomas Serafini (Assindustria Sport). Al femminile, l’atleta da battere è Ludovica Cavalli (Aeronautica), già autrice della doppietta 1500+3000 agli Assoluti indoor di Ancona, nonché nona nella distanza più lunga agli Euroindoor. A Istanbul c’era anche Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco), iscritta anche per la Festa del Cross. Da non sottovalutare Giulia Zanne (Atl. Brescia 1950), Federica Cortesi (Atl. Valle Brembana), l’under 23 Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria Milano).

Aperte sempre a molteplici alternative e sorprese, le gare giovanili presentano comunque diversi nomi già ben noti, tra cui alcuni dei convocati in maglia azzurra per gli EuroCross di Piemonte 2022: è il caso degli junior Francesco Ropelato (Us Quercia), vincitore lo scorso anno tra gli allievi, e Federico Sammartino (Cus Palermo), delle juniores Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno), Laura Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia), Beatrice Casagrande (Atl. Riviera del Brenta), Adele Roatta (Bracco Atletica), dell’allieva Sofia Sidenius (Bracco Atletica). Quest’ultima, tricolore U18 in carica, potrebbe misurarsi in un testa a testa con Viola Paoletti (Atl. Firenze Marathon), già vincitrice tra le cadette e oro all’Eyof di Banska Bystrica nei 3000 metri. Un’altra sfida appassionante si profila quella tra Manuel Zanini (Atl. Gavirate), quest’anno alla migliore prestazione italiana dei 1500 indoor, Latena Cervone (Uisp Atletica Siena) oro nei 1500 all’Eyof, e i gemelli Luca e Marco Coppola (Pol. Real Paceco). Tra i cadetti (2008-2009), al via con la maglia della rappresentativa regionale, tornano in gara i migliori 2008 della passata edizione, Alessandro Santangelo (Toscana/Atl. Virtus Lucca) e Alice Rosa Brusin (Piemonte/Atl. Saluzzo).

La giornata del sabato è totalmente dedicata alle staffette assolute e master. Scattano da campioni in carica gli uomini del Gruppo Alpinistico Vertovese e le donne del Cus Pro Patria Milano. Da regolamento, la composizione dei quartetti prevede questo ordine: prima frazione ‘allievo’, seconda frazione ‘juniores’ o ‘allievo’, terza frazione ‘promessa’ o ‘juniores’, quarta frazione ‘seniores’, ‘promessa’ o ‘juniores’.