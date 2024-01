Atletica: Gerevini migliora il suo primato italiano nel pentathlon

Gennaio 28, 2024

Aubière, 28 gen. – (Adnkronos) – È un weekend esaltante per l’atletica italiana. Arriva anche il record italiano nelle prove multiple indoor con il nuovo acuto di Sveva Gerevini che al meeting di Aubière, in Francia, supera nettamente il suo primato nazionale con 4538 punti e si piazza al secondo posto. Dopo quasi due anni l’azzurra manda in archivio il limite di 4451, stabilito il 26 febbraio del 2022 ad Ancona, con un ampio progresso di 89 punti.

La 27enne cremonese dei Carabinieri si esprime al meglio delle sue possibilità in tutte e cinque le gare disputate nell’arco della giornata: record personale in 8.27 nei 60 ostacoli, abbassato di sette centesimi, e nell’alto con 1,76 alla prima prova crescendo di due centimetri, proseguendo con il personale indoor di 12,41 nel peso mentre nel lungo trova il salto giusto al terzo e ultimo tentativo atterrando a 6,25, dopo 5,95 e un nullo, per chiudere con 2:12.57 sugli 800 metri.

Successo alla spagnola Maria Vicente (4728) mentre l’azzurra è seconda al meeting X-Athletics come nella scorsa edizione. E proprio qui aveva realizzato il primo record italiano della sua carriera, nel 2022 con 4434, poi incrementato nello stesso inverno. Ottava agli Europei indoor dell’anno scorso prima di essere frenata da un infortunio, la frattura del metatarso all’inizio di luglio, ora la lombarda allenata dal coach Pietro Frittoli può guardare con fiducia anche agli obiettivi della stagione all’aperto. Tra gli uomini nell’eptathlon settimo Dario Dester (Carabinieri, 5873) e nono Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle, 5806).