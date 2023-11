Atletica: Giovanna Epis al via della maratona di Verona il prossimo 19 novembre

Novembre 6, 2023

Verona, 6 nov. – (Adnkronos) – Il percorso di Giovanna Epis verso le Olimpiadi di Parigi 2024 fa tappa domenica 19 novembre a Verona, alla 22esima Eurospin Verona Run Marathon, gara valida come Campionato italiano di maratona. È di oggi l’annuncio degli organizzatori: l’azzurra dei Carabinieri, dopo il dodicesimo posto dei Mondiali di Budapest, si mette di nuovo alla prova sulla distanza dei 42,195 km, in preparazione del grande appuntamento del prossimo anno. “Sono felicissima di fare una maratona in Italia, in particolare a Verona, città che amo e davvero stupenda – commenta Epis, qui seconda nell’edizione 2021 della mezza – e poi ci tengo sempre tanto alle gare che mettono in palio un titolo italiano. Quello di maratona poi è speciale, già l’ho vinto nel 2020 in piena pandemia”.

In questa stagione la maratoneta veneziana allenata da Giorgio Rondelli ha sfiorato il record italiano correndo in 2h23:46 ad Amburgo il 23 aprile, a due soli secondi dal primato di Valeria Straneo che resiste dal 2012. “Non sono assolutamente in condizione di correre forte e attaccare il record – osserva Epis – Certo in futuro spero di avere la possibilità di poterci riprovare. Ora sono in una discreta condizione atletica, ho recuperato bene e con calma dopo la maratona dei Mondiali di Budapest, da questa gara voglio trovare ancora più confidenza con i 42 km, distanza per tutti sempre molto difficile. È un primo ciclo di ripresa dopo i Mondiali, un vero test maratona in gara, un impegno fisico importante che mi permette anche di distrarmi dai soliti allenamenti a Milano intorno all’Ippodromo dove abitualmente maciniamo chilometri”.

Il via alle 8.15 dallo stadio Bentegodi, l’arrivo davanti all’Arena in piazza Bra. “Gli obiettivi del giorno sono tre: correre e stare sulle gambe per 42 km, imparare a restare sempre concentrata comunque in una gara internazionale e vincere il Campionato italiano. Sarà un test importante per decidere il seguito dell’inverno e una possibile maratona tra febbraio o marzo prossimo. Dopo aver ben recuperato, grazie anche a qualche giorno di vacanza, dal 15 settembre ho ripreso a pieno ritmo inserendo anche lavori di forza in palestra con i pesi, un ulteriore stimolo per andare a migliorare ancora le mie prestazioni”.