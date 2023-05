Atletica: Jacobs annuncia le sue prossime gare, ‘non vedo l’ora di scendere in pista’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Siete pronti a vedere il mio ritorno alle gare sui 100m? Dopo un inverno di preparazione intensa, sono felice di annunciare il mio calendario gare in vista dei Mondiali!”. Queste le parole con cui in un post su Instagram l’olimpionico dei 100 metri a Tokyo, Marcell Jacobs ha annunciato il calendario delle gare alle quali parteciperà. “28 maggio: Rabat (Mar) – Meeting international Mohammed VI d’athlétisme; 2 giugno: Firenze (Ita) – Golden Gala Pietro Mennea; 9 giugno: Parigi (Fra) – Meeting de Paris; 24-25 giugno: Slesia (Pol) – European Athletics Team Championships”, ha scritto Jacobs. “Non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo in ogni gara! So che ci saranno sfide difficili, ma sono pronto ad affrontarle con determinazione e passione per questo sport. Seguite il mio viaggio attraverso le gare e unitevi a me nella ricerca della vittoria!”. ha concluso lo sprinter azzurro.