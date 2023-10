Atletica: Jacobs, ‘in Usa perché non mi accontento mai, voglio difendere titoli a Europei e Giochi’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Andare negli Stati Uniti, è stata una decisione non facile, ma io sono un atleta che non si accontenta mai. Quello che arriva è un anno olimpico e mi devo preparare al meglio. Partirò il 30 per questa nuova avventura e sono molto fiducioso, perché sarò seguito da un allenatore che ha portato tante medaglie a casa e con un gruppo di lavoro importante. Non vedo l’ora”. Lo ha detto il velocista azzurro Marcell Jacobs a margine del quarto raduno delle Fiamme Oro presso il Salone d’Onore del Coni. “Dopo i Giochi qualche medaglia l’abbiamo portata a casa ma volevo fare meglio e il cambio mi da tanta fiducia. Quello che mi da fiducia è che nessuno ha corso meno di 9.80 in questi due mondiali. Quindi significa che se sto bene sono competitivo. Vorrei difendere sia il titolo degli Europei a Roma che l’oro a Parigi”, ha proseguito Jacobs. Infine l’oro olimpico dei 100 metri a Tokyo parlando delle Olimpiadi di Parigi, ha sottolineato come “sembrano tanti giorni ma sono pochissimi, la preparazione sarà nuova e cambierò tutto, ma non vedo l’ora di intraprendere questa nuova avventura”, conclude.