Atletica: Jacobs, ‘Mi sono ripreso, problema superato e oggi ritorno in pista’

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Mi sono ripreso, il problema è superato e oggi ritorno in pista”. LO ha detto il velocista azzurro Marcell Jacobs a quasi una settimana dai problemi gastrointestinali che lo hanno colpito a Nairobi, in Kenya. “Non è stato facilissimo anche perché ero dall’altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi e sono contento di tornare a correre”, ha aggiunto il campione olimpico di Tokyo. “Mi sono asciugato tantissimo, però io sono una persona che in cinque giorni recupera quello che ha perso in un mese. Speriamo quindi che anche questa volta sia così. Sono stato bravo a nutrirmi nel modo migliore possibile, anche gli esami fatti sono abbastanza buoni, domani ne faremo altri ma oggi vedremo le mie sensazioni in pista”, ha aggiunto il campione olimpico dei 100 metri a margine della presentazione del libro “Entra in gioco con la testa” di Nicoletta Romanazzi al Salone d’Onore del Coni.

Mancano due mesi ai Mondiali di Eugene, e Jacobs dovrebbe gareggiare il 18 maggio a Savona ma ancora c’è un dubbio. “Devo capire com’è la situazione a livello fisico, sicuramente ho perso tanto, tantissimo. Bisogna capire quanto tempo mi serve per ricominciare a spingere veramente al 100%: sabato e domenica non saranno giorni di relax ma ci alleneremo per capire come posso arrivare a Savona”, ha aggiunto Jacobs amareggiato per quanto avvenuto a Nairobi ma guarda avanti: “Mancano due mesi e ho tutto il tempo per riprendermi e recuperare. Credo che tutto arrivi per qualche motivo, meglio un malanno ora che a ridosso del Mondiale. Del resto, anche prima dei Giochi Olimpici di Tokyo avevo avuto un problema: speriamo che porti la stessa fortuna”, ha concluso Jacobs.