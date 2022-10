Atletica: Jacobs protagonista del nuovo spot Tim

Ottobre 7, 2022

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – È on air da oggi il nuovo spot Tim della campagna di comunicazione ‘La Forza delle Connessioni’ con un testimonial d’eccezione, Marcell Jacobs. La storia dell’uomo più veloce del mondo, campione olimpico ed europeo dei 100 metri piani, rappresenta al meglio la velocità della rete mobile di Tim, sicura e affidabile, e l’importanza della connettività che aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi. Lo spot, di 30”, è accompagnato dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel’ ed è in onda sulle principali Tv nazionali e su impianti digitali iconici e d’impatto.