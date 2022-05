Atletica: Jacobs, ‘Roma mi è entrata nel cuore, voglio essere riconoscente alla città’

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. – (Adnkronos) – “Se sono diventato romano? Alla fine del 2018 sapevamo che era il posto ideale per fare uno step successivo con strutture, possibilità e il clima che mi aveva regalato tanto, momenti no ma anche tanti momenti positivi di vita e risultati importanti. Roma mi è entrata nel cuore e mi ha conquistato non per niente ho un Colosseo tatuato sul braccio. Voglio essere riconoscente con questa città e fare un grande risultato qui”. Lo ha detto il campione olimpico Marcell Jacobs alla presentazione del Golden Gala a Roma dove si è trasferito tre anni fa.