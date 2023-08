Agosto 24, 2023

Budapest, 24 ago. – (Adnkronos) – “Avrei preferito un’altra corsia per la mia agilità di corsa, ma va bene così. Sono contenta di ieri e di oggi, anche se mi aspettavo di fare un po’ meno di 22″75. Nella corsia 2 la curva è più stretta ma ho fatto il mio. Domani penserò alla staffetta, non vedo l’ora di rivedere la gara perché penso di aver corso bene”. Così Dalia Kaddari dopo l’eliminazione in semifinale nei 200 metri ai mondiali di atletica di Budapest.