Atletica: meeting Ginevra, Sibilio vince i 400 ostacoli e ottiene il pass per i mondiali

Giugno 10, 2023

Ginevra, 10 gu. – (Adnkronos) – Sempre più in forma Alessandro Sibilio. Vince e convince l’azzurro nei 400 ostacoli al meeting di Ginevra con il tempo di 48.23 che vale la seconda prestazione in carriera migliorando di mezzo secondo il crono ottenuto all’esordio stagionale, il già notevole 48.72 di un paio di settimane fa a Savona dove era rientrato nella sua specialità preferita a quasi due anni dall’ultima volta. Ma riesce anche a timbrare lo standard per i prossimi Mondiali di Budapest (19-27 agosto), fissato a 48.70, e dopo l’infortunio della scorsa estate può quindi guardare con fiducia al futuro. È un’ottima impressione in Svizzera per il 24enne partenopeo delle Fiamme Gialle, efficace tra le barriere e in spinta fino al traguardo, che arriva a soli tre decimi dal personale di 47.93 realizzato ai Giochi di Tokyo.

Alle Olimpiadi è stato finalista nella gara individuale e anche con la 4×400 che lo vedrà impegnato domani sera ad Annecy, in Francia, per cercare il pass iridato in staffetta. Battuti nettamente i tedeschi Joshua Abuaku (48.67) e Emil Agyekum (48.73), argento nel 2021 agli Europei U23 vinti proprio dall’azzurro. “Non è stata una gara perfetta – commenta Sibilio – con errori tecnici che mi hanno fatto perdere qualcosa. Sono molto contento anche per questo, significa che posso valere un crono sotto i 48 secondi già adesso. Era soltanto la seconda gara dopo l’infortunio e sto testando la nuova ritmica, con 13 passi fino al sesto ostacolo e poi 15 fino alla fine. Con la 4×400 sono convinto che domani c’è la possibilità di correre forte, siamo pronti e carichi”.

Al femminile in evidenza Eleonora Marchiando, quinta nei 400hs con il record personale di 55.13. Si migliora di tre centesimi dopo due anni la valdostana dei Carabinieri, argento in marzo con la 4×400 agli Europei indoor di Istanbul, ritoccando il 55.16 di Rovereto nel 2021 quando riuscì a conquistare il titolo italiano e la qualificazione olimpica. Primato stagionale per Rebecca Sartori (Fiamme Oro) con 56.39, in crescita rispetto al 57.11 di Savona, per cogliere il nono tempo complessivo. Tra gli uomini nella seconda serie 50.81 di Gabriele Montefalcone (Sport Race). Nei 400 piani 52.94 di Rebecca Borga (Fiamme Gialle), vicina al personale outdoor 52.82 stabilito di recente a Milano. In batteria nei 110 ostacoli 13.57 (-0.3) di Hassane Fofana (Fiamme Oro), sui 100hs Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) corre in 13.18 (+0.2) davanti a Nicla Mosetti (Bracco Atletica, 13.27).