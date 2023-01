Atletica: meeting Stoccolma, record italiano Under 20 per Furlani nel lungo indoor con 7,99

Gennaio 29, 2023

Stoccolma, 29 gen. -(Adnkronos) – Il giovane talento azzurro Mattia Furlani, che il 7 febbraio compirà diciott’anni, plana sul record italiano Under 20 del lungo indoor con 7,99 all’ultimo salto del Folksam GP di Stoccolma, in Svezia, dopo essersi già appropriato del limite nazionale al primo turno con 7,84. Il reatino delle Fiamme Oro migliora dopo sette anni il 7,78 di Gabriele Chilà del 2016 e supera anche il 7,75 saltato da Marcell Jacobs nella categoria juniores nel 2013. Furlani torna subito a sfiorare gli otto metri dopo averli ottenuti nella scorsa stagione all’aperto, quando ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei U18 di Gerusalemme con 8,04, abbinata al titolo continentale del salto in alto.

In Svezia, dopo il debutto di tre settimane fa con 7,73, termina la prova al secondo posto, battuto soltanto da un big internazionale del salto in lungo come lo svedese argento mondiale indoor ed europeo Thobias Montler atterrato a 8,19. Oltre alle due performance da record, impressiona soprattutto la stabilità di rendimento mostrata dal giovane cresciuto con la Studentesca Milardi Rieti, che manda a referto anche un 7,75 e un 7,69.

Il campione olimpico della staffetta 4×100 Filippo Tortu (Fiamme Gialle) riparte dal quinto posto di Stoccolma con il tempo di 6″75 nei 60 metri, dopo la batteria da 6″81. L’azzurro non correva da tre anni su questa distanza, nella quale detiene un primato personale di 6″58. A vincere la gara, con un tempo da tenere in considerazione in vista degli Europei indoor di Istanbul, è lo svedese Henrik Larsson, capace di migliorarsi fino a 6″56. Alle sue spalle il polacco Oliwer Wdowik (6″65), il finlandese Samuli Samuelsson (6″66) e il serbo Aleksa Kijanovic (6″68).