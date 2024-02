Atletica: Mei, ‘arrabbiato per Mondiali 2027? Se non mi fanno gareggiare mi girano’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Io faccio il presidente, non conosco tutte le dinamiche parlamentari e su quello sono un po’ carente, ma ho visto tante manifestazioni sportive risolversi in un attimo, quando c’era la volontà di farlo. Forse l’atletica non piace a tutti, può essere che ci siano sport più attrattivi. D’altro canto il ministro dello sport, quando abbiamo vinto la Coppa Europa non mi ha mandato neanche un messaggio o fatto una telefonata”. Questo l’appunto del presidente della Fida Stefano Mei al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in un colloquio con l’Adnkronos dopo il ritiro della candidatura di Roma ad ospitare i Mondiali di atletica del 2027. “Se sono arrabbiato? Io sono uno sportivo e se non mi fanno gareggiare mi girano. E soprattutto dimmelo prima. Perché noi potevamo portare la cosa migliore del mondo e sarebbe andata così. Non c’entrava quanto buono fosse il lavoro che abbiamo fatto. Semplicemente era troppo tardi, ma ha detto che era tardi anche a novembre”, ha aggiunto Mei.