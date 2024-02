Atletica: Mei, ‘occasione straordinaria per Italia, lavoriamo per migliori Europei storia

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “E’ una occasione straordinaria per il nostro paese. Stiamo lavorando insieme con un solo obiettivo: avere i migliori campionati della storia”. Lo ha detto Stefano Mei, presidente Fidal, nel suo intervento alla presentazione degli Europei di atletica di Roma 2024 in Campidoglio. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs saranno presenti tutti i migliori atleti azzurri. L’atletica italiana sta vivendo un momento straordinario, confermato dai recenti risultati, per un totale di 17 record italiani in 9 specialità diverse nelle ultime tre settimane. Gli Europei di Roma 2024 saranno l’occasione per mostrare la crescita del nostro movimento e il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi”, ha aggiunto Mei. “Questo per l’atletica italiana è il momento migliore di tutti i tempi e noi vorremmo onorarlo, vogliamo far vedere che ci siamo e che guidiamo lo sport italiano”, ha proseguito il numero uno della Fidal che ha concluso dicendo: “mi sembra di vivere un sogno da quando sono stato eletto. Aver scelto di mettere i campionati a 50 giorni dai Giochi permetterà di vedere questi campioni in una sorta di Trials europei”.