Agosto 22, 2023

Budapest, 22 ago. – (Adnkronos) – Simone Barontini e Catalin Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Barontini chiude secondo la settima batteria in 1’45″21, mentre Tecuceanu è terzo nella prima batteria in 1’45″31. Primo degli esclusi Francesco Pernici, 4° nella sua batteria in 1’45″89.