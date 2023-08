Agosto 23, 2023

Budapest, 23 ago. – (Adnkronos) – Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. L’azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2’00″36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella sua batteria chiude quinta, col 39° crono assoluto (2’01″38).