Atletica: Mondiali, Dalia Kaddari in semifinale nei 200 metri

Agosto 23, 2023

Budapest, 23 ago. – (Adnkronos) – Dalia Kaddari approda in semifinale nei 200 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. Ottimo crono per l’azzurra che corre in 22″67 (vento -0.3) a undici centesimi dal record italiano. Era da due anni che la 22enne sarda non si esprimeva a questo livello, vicinissima al personale di 22.64 stabilito vincendo il titolo europeo under 23 a Tallinn nel 2021. Chiude quarta nella batteria vinta dall’ex iridata britannica Dina Asher-Smith in 22.46 ma l’azzurra passa il turno grazie al secondo tempo delle ripescate.