Agosto 23, 2023

Budapest, 23 ago. – (Adnkronos) – Mattia Furlani esce di scena nella qualificazione del lungo ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Alla sua prima esperienza iridata il 18enne azzurro, campione europeo under 20, atterra a 7,85 (-0.1) con il terzo e ultimo tentativo: meglio del 7,66 controvento (-1.1) ottenuto in apertura, prima di un poco significativo 7,47 (+0.1), ma non abbastanza per cogliere un posto tra i dodici che vanno in finale.