Atletica: Mondiali, Jacobs torna a gareggiare in staffetta a 2 anni dall’oro di Tokyo

Agosto 24, 2023

Budapest, 24 ago. – (Adnkronos) – A due anni dall’oro olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs tornerà a correre domani 25 agosto con la staffetta 4×100, in batteria ai Mondiali di Budapest alle 19.30. A ufficializzarlo è stato il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo nella conferenza stampa della vigilia a Casa Italia. “Marcell Jacobs sarà in seconda frazione – le sue parole -. Per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel corso del riscaldamento pre-gara”.