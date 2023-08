Agosto 24, 2023

Budapest, 24 ago. – (Adnkronos) – Dalia Kaddari esce di scena in semifinale nei 200 metri ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. L’azzurra chiude al settimo posto in 22″75 la prima delle tre semifinali, vinta dalla statunitense Gabrielle Thomas in 21″97.