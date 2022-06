Atletica: Pedroso diventa mamma, è nata Krishna

Giugno 12, 2022

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – Fiocco rosa per Yadisleidy Pedroso (Aeronautica). Nella giornata di ieri la primatista italiana dei 400 ostacoli ha dato alla luce la piccola Krishna, per la gioia sua e del suo compagno Norge Sotomayor, ostacolista cubano oro mondiale U18 dei 400hs a Bressanone nel 2009. Undici volte in azzurro, con la partecipazione alle Olimpiadi di Rio e di Tokyo, e tre presenze ai Mondiali, Pedroso ha stabilito il record italiano a Shanghai nel 2013 con il crono di 54″54 e dal gennaio 2021 si allena a Formia con Daniel Buttari.