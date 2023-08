Agosto 23, 2023

Manila, 23 ago. – (Adnkronos) – “Congratulazioni, Gianmarco, per l’ennesimo successo. Abbiamo tifato per te, ora sappiamo che ci sosterrai al Mondiale che sta per iniziare a Manila“. Così il presidente della Fip, Gianni Petrucci, si rivolge a Gianmarco Tamberi, grande appassionato di pallacanestro e vincitore ieri dell’oro nel salto in alto ai mondiali di atletica leggera di Budapest.