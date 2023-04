Atletica: Roma sprint festival, Simonelli vince i 100 metri in 10″25

Aprile 30, 2023

Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – Una freccia sulla pista bagnata dalla pioggia. Gran volata di Lorenzo Simonelli, protagonista di un enorme miglioramento nei 100 metri in 10″25 con vento regolare (+1.8) alla terza edizione del Roma Sprint Festival. Corre forte anche sulla distanza piana l’ostacolista azzurro, che ha sfiorato il podio nei 60hs agli Europei indoor di Istanbul dove è arrivato quarto in 7″59 per questione di millesimi. Allo stadio dei Marmi il ventenne romano dell’Esercito, personale di 13.59 nei 110hs, dimostra le sue qualità anche come velocista, senza barriere. Con una partenza rapidissima, gareggiando in pantaloni lunghi per la temperatura tutt’altro che ideale, abbatte il record personale di 10″56 realizzato nella passata stagione dopo essere già sceso a 10″44 (+1.0) sotto l’acqua nel primo turno per un progresso complessivo di ben 31 centesimi.

Quest’anno l’evento dedicato allo sprint si sdoppia, con il secondo appuntamento in programma a Firenze domenica prossima, quando scenderanno in pista le staffette azzurre allo stadio Ridolfi di Firenze che poi il 2 giugno al Golden Gala Pietro Mennea accoglierà le stelle della Wanda Diamond League. Ma intanto il meteo avverso non rovina lo spettacolo. Al secondo posto in 10″51 nei 100 si piazza il 21enne Marco Ricci (Nissolino Sport), capace però di un notevole 10″35 in batteria a soli cinque centesimi dal personale della scorsa estate. Si fa notare nei 150 metri un altro giovane emergente: l’umbro Junior Tardioli (Educare con il movimento Foligno), vent’anni da poco compiuti, con 15″58 (+1.9) precede Luca Antonio Cassano (Aeronautica, 15″66).

In azione anche i quattrocentisti, impegnati sulla distanza dei 300 metri: al femminile 38″55 per Alessandra Bonora (Bracco Atletica) davanti a Federica Pansini (Studentesca Rieti Milardi, 39″54) invece tra gli uomini Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon), argento europeo under 23 con la 4×400, prevale in 33″60 seguito da Alessandro Gasperoni (Olimpus San Marino, 33″71) e Lapo Bianciardi (Gs Avis Barletta, 33″94) nella manifestazione organizzata dalla Nissolino Sport, sotto lo sguardo tra gli altri del presidente Fidal Stefano Mei. Nello sprint femminile Eleonora Ricci (Fiamme Gialle) si aggiudica i 150 in 18″32 (+1.2) superando Alessia Cappabianca (Esercito, 18″36) mentre nei 100 vince la junior Camilla Duri (Studentesca Rieti Milardi) con il personale di 11″96 (+0.1), stesso crono timbrato da Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno, +0.8) in batteria.