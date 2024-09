Atletica: saltatore con l’asta Duplantis corre i 100 metri in 10.37 e batte Warholm

5 Settembre 2024

Londra, 5 set. (Adnkronos) – Il campione del mondo del salto con l’asta Armand Duplantis super anche nella corsa. Ha battuto, infatti, il caro amico Karsten Warholm in una gara esibizione sui 100 metri allo stadio Letzigrund di Zurigo. Il due volte campione olimpico di salto con l’asta non ha mai ceduto il comando dopo essere uscito dai blocchi e aver superato il record mondiale dei 400 metri ostacolista Warholm in un tempo di 10.37 secondi. Il norvegese Warholm ha corso il suo record personale di 10.47 nella gara, soprannominata “100 metri per sistemare tutto” dagli organizzatori congiunti Weltklasse Zurich, Puma e Red Bull.

Duplantis ha detto: “Sono piuttosto eccitato. Come potrei non esserlo, dai! Smettetela di giocare!”. Mentre Warholm ha aggiunto: “Devo fare i complimenti a ‘Mondo’. Mi ha battuto oggi in modo leale e onesto. È stata una grande gara. È partito veloce. Congratulazioni amico!”. Lo svedese Duplantis ha mostrato la sua velocità naturale nella sfida di mercoledì sera prima del penultimo incontro della Diamond League di giovedì nello stesso luogo. I due amici intimi hanno discusso su chi fosse il più veloce sui 100 metri da quando Warholm ha commentato quanto fosse veloce Duplantis sulla pedana del salto con l’asta durante l’allenamento più di un anno fa. Duplantis ha quindi sfidato Warholm a una gara e l’attesa tra i fan è cresciuta sui social media. Warholm ha fatto una smorfia quando Duplantis gli ha consegnato un gilet da corsa svedese e gli è stata ricordata la ‘penalità’ del perdente, che consiste nell’indossarlo nella sua corsa a ostacoli dei 400 metri nella gara della Diamond League di giovedì.