Atletica: Tamberi, ‘rinvio debutto stagionale a Ostrava, fastidi al ginocchio, obbiettivo Parigi’**

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Quando punti a qualcosa di grande, di veramente grande, non puoi metterti a contare il numero di rinunce che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo. Devi essere semplicemente pronto a rinunciare a qualsiasi cosa tranne che a quella! Parigi…. Io voglio solo te!”. Così Gimbo Tamberi su Instagram ha annunciato che la settimana prossima non farà il suo debutto stagionale in occasione del meeting di Ostrava del 28 maggio per ‘fastidi al ginocchio’. “Non passerà giorno che io non penserò a te e che non sceglierò te a qualsiasi altra cosa. Fino a quella data, 10 agosto 2024, continuerò a crederci con tutto me stesso!”, ha aggiunto Tamberi che poi in un video ha spiegato più nel dettaglio la situazione.

“Vorrei condividere con voi un po’ la mia situazione. Abbiamo parlato ieri con il mio team e ho deciso che non andrò a gareggiare ad Ostrava, che era la gara prevista come il mio debutto stagionale del 28 maggio. Mi dispiace molto perché non vedevo l’ora di iniziare la mia stagione olimpica, però è anche vero che bisogna fare i conti con le cose come stanno. Dopo la tecnica di ieri in cui ho provato a saltare, ho avuto dei fastidi al ginocchio, però ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana e magari anche facendo una brutta prestazione mettere a rischio la partecipazione europea a Roma, che so essere sicuramente più importante delle altre gare, degli altri meeting e soprattutto non volevo in nessun modo condizionare la mia preparazione e il mio percorso verso le Olimpiadi che sono il mio obiettivo più grande di questo anno. Quindi ho preso questa scelta di non scendere in pedana martedì a Ostrova mi dispiace molto per gli organizzatori, per tutti coloro che sarebbero venuti lì per vedermi rifarmi, però quest’anno ci sono degli obiettivi più grandi e sicuramente Parigi continua ad essere nella mia testa continuamente. Non voglio in nessun modo condizionare il mio percorso verso le Olimpiadi. Vi tengo aggiornati e un saluto a tutti”, ha spiegato Tamberi.