Atp Montecarlo 2023, Sinner ai quarti. Berrettini si ritira

Aprile 13, 2023

(Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters Series 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro, testa di serie numero 7, negli ottavi di finale sconfigge il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del tabellone, per 3-6, 7-6 (8-6), 6-1.

Sinner, dopo una palla break non sfruttata in avvio, si ritrova subito sotto 0-3. Hurkacz si aggrappa al servizio (15 ace in totale, 82% dei punti vinti sulla prima palla) e senza troppi scossoni porta a casa il primo parziale. La missione di Sinner diventa decisamente più complicata quando, nel secondo set, l’azzurro cede il servizio (1-2) e si ritrova ancora ad inseguire. L’altoatesino riesce però a restituire subito il break e torna in carreggiata. Hurkacz cancella una pesantissima palla break nell’ottavo game: si va al tie-break e Sinner, con un capolavoro, cancella un match point sul 5-6 prima di pareggiare i conti: un set pari. Il terzo parziale non ha storia. L’azzurro prende subito il largo e vola via fino al 4-1: Hurkacz non c’è più, game over.

Finisce, invece, il torneo di Matteo Berrettini. Il romano si ritira per problemi ai muscoli addominali. “Non so da dove iniziare…. Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere…. questa è difficile. Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo”, scrive su Instagram l’azzurro che avrebbe dovuto affrontare il danese Holger Rune. “Ho sentito un po’ di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte. Dopo essersi consultati con la mia equipe medica abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”, aggiunge.