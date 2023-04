Atp Montecarlo 2023, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

Aprile 14, 2023

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Lorenzo Musetti per 6-2, 6-2 in 1h15′ nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. Sinner, testa di serie numero 7, domina il derby italiano contro il numero 16 del tabellone e in semifinale sfiderà il danese Holger Rune. Il 19enne, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h17′.

LA PARTITA – Pronti, via e Sinner si procura 3 palle break nel game di apertura. L’accelerazione di dritto vale il game conquistato senza concedere un punto a Musetti. L’altoatesino concede 2 palle break nel game successivo, ma si tira fuori dai guai con il dritto (2-0). Musetti fatica a entrare in partita sul proprio turno di battuta: Sinner è praticamente perfetto, si prende un altro break e vola sul 4-0. Musetti conquista il primo game della sua partita e si procura un’altra palla break, Sinner però rimedia ancora (5-1). Il match scivola via fino al 6-2 che manda in archivio il primo set in 41′.

Il secondo parziale sembra più equilibrato, ma l’illusione dura poco. Musetti (1-0) ha a disposizione 2 palle break per cercare il primo allungo della sua partita. Sinner, che sparacchia un paio di dritti, si aggrappa al servizio (1-1). Il terzo game coincide con un passaggio a vuoto di Musetti, che cede il servizio a zero: 1-2. Il toscano fatica a spingere, la seconda palla di servizio è sempre attaccabile. Sinner si muove meglio, controlla quasi sempre gli scambi e prende il largo con il secondo break (5-2) e chiude 6-2: game over in 75 minuti.

Nella parte bassa del tabellone, definita l’altra semifinale. Il russo Andrej Rublev, numero 5 del seeding, nei quartisi è imposto sul tedesco Jan-Lennard Struff in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-5). Lo aspetta lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 8, che ha sconfitto il campione in carica Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, per 6-2, 6-4.