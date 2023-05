Atp Roma 2023, Djokovic avanti. Musetti-Tsitsipas agli ottavi

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Novak Djokovic approda ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia 2023, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 29 minuti.

Ad affrontare Djokovic ai quarti sarà Holger Rune. Il danese, numero 7 del mondo e del seeding, supera infatti l’australiano Alexey Popyrin, numero 77 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 50 minuti.

SONEGO KO CON TSITSIPAS – Lorenzo Sonego esce invece di scena al 3° turno del torneo romano. L’azzurro, numero 48 del mondo, cede al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3) in due ore e 7 minuti.

MUSETTI AGLI OTTAVI – Lorenzo Musetti approda quindi agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia. L’azzurro, numero 19 del mondo e 18 del seeding, supera lo statunitense Frances Tiafoe, numero 12 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in due ore e 36 minuti. Musetti affronterà in serata il greco Tsitsipas.

Sul Centrale, come terzo match Jannik Sinner a caccia del pass dei quarti di finale. Il n. 8 del mondo affronta l’argentino Francisco Cerundolo. L’italiano aspetta un avversario con caratteristiche diverse da quelli affrontati in precedenza, come il sudamerican (24 del seeding), che ha battuto due volte su tre in carriera. L’unica sconfitta deriva da un ritiro dopo cinque game. Sinner si è imposto lo scorso settembre in Coppa Davis e nel torneo di Vienna, sempre sul veloce. I due non si sono mai affrontati sulla terra.