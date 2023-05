Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Holger Rune è il primo finalista degli Internazionali Bnl d’Italia 2023 a Roma. Il danese, testa di serie numero 7, in semifinale ha sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, per 6-7 (2-7), 6-4, 6-2 in 2h45′. Il secondo finalista verrà deciso dalla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas.