Atreju: Meloni contro Schlein, ‘non insulti chi ha avuto coraggio di essere qui’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare, ma non insultare chi ha accettato un invito qui perché ha avuto il coraggio che a voi difetta”. Così Giorgia Meloni dal palco di Atreju. La premier cita anche “Ecce bombo”, “facciamo una citazione di sinistra”, afferma ironizzando su “chi non accetta l’invito” alla kermesse di Fdi “e chi invece si lamenta di non essere stato invitato”.