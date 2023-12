Atreju: Meloni sul palco per Abascal, ‘avanti insieme per Ue migliore e diversa’**A

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Non è il momento del mio intervento, ma sono qui per salutare Santiago Abascal”, con cui “continueremo a lavorare insieme per un Europa migliore e diversa”. Così Giorgia Meloni, arrivando ad Atreju e salendo sul palco della kermesse di Fdi per ringraziare il leader di Vox.