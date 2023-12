Atreju: Tajani, ‘Meloni condanna severa passato, Pd tace e diserta palco’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Chiedono a tutti di battersi il petto per il passato, gli errori sono stati fatti, mi pare che Giorgia abbia sempre espresso parole di condanna severe, io vorrei che le stesse parole le dicessero i rappresentanti del Pd quando si parla del comunismo, di quello che ha fatto Palmiro Togliatti, degli orrori dell’Europa dell’Est. Perché se non si vuole venire a parlare su un palco dove ci sta qualche neofascista, o presunto tale, allora bisogna avere anche il coraggio di denunciare quello che ha fatto e continua a fare il comunismo nel mondo”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.