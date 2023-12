Atrreju: Meloni contro Ferragni, ‘panettoni in beneficenza per gonfiare cachet’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17b dic. (Adnkronos) – Giorgia Meloni non la cita, ma è chiaro che l’affondo è per Chiara Ferragni e la vicenda del panettone ‘griffato’ con il suo logo: “gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari”, dice la premier dal palco di Atreju.