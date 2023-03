Attanasio: Fontana, ‘uomo di pace al servizio delle Istituzioni, grati a Iacovacci’**

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – L’ambasciatore Luca Attanasio, “uomo di pace al servizio delle Istituzioni, era fortemente convinto che quella diplomatica fosse una vera e propria missione, da portare avanti rivolgendo una particolare attenzione soprattutto verso i bisognosi”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, commemorando in Aula l’ambasciatore ucciso due anni fa.

“In questa prospettiva, ha sempre sostenuto -ha aggiunto il numero uno dell’Assemblea di Montecitorio- l’esigenza di potenziare i programmi di cooperazione internazionale per uno sviluppo equo e sostenibile del continente africano. A distanza di due anni dalla tragica scomparsa, ne ricordiamo con commozione sincera la sua passione ideale, il suo entusiasmo, il forte senso umanitario e di solidarietà che hanno contraddistinto il suo operato”.

“Allo stesso modo -ha detto poi Fontana- rivolgiamo un pensiero commosso e rendiamo omaggio al carabiniere scelto Iacovacci, addetto al Reggimento Carabinieri, in servizio di protezione all’ambasciatore Attanasio, ribadendo il senso di gratitudine nei suoi confronti per aver saputo rappresentare, anche in questa tragica circostanza, lo spirito più autentico, nobile e generoso dell’Arma dei Carabinieri. Nel coraggioso tentativo di mettere in salvo il diplomatico, Iacovacci gli ha fatto scudo con il proprio corpo, rimanendone ucciso. Per il suo coraggio, l’alto senso del dovere e lo spirito di sacrificio dimostrato gli è stata conferita, alla memoria, la medaglia d’oro al valor militare”.

“Ai familiari dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere scelto Iacovacci, che oggi sono presenti in tribuna, desidero quindi rinnovare -ha concluso il presidente- l’espressione del più sentito cordoglio e della piena vicinanza, mia e della Camera di deputati”. L’Aula ha quindi osservato un minuto di silenzio.